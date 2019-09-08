Глава комиссии ОП заявил, что Facebook не раз блокировал работу аккаунта Мосгоризбиркома

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что Facebook несколько раз с 7 сентября вручную блокировал аккаунт Мосгоризбиркома при попытке установить виджет соцсети на сайте московской избирательной комиссии.

"7 сентября 2019 года было принято решение установить виджет Facebook на сайте МГИК для ретрансляции сообщений аккаунта из социальной сети Facebook. Чтобы запустить виджет, необходимо было подтвердить вход в аккаунт МГИК по номеру телефона путем получения СМС, содержащего код подтверждения. Однако при установке аккаунт был заблокирован без объяснения причин со стороны Facebook", - написал Малькевич в своем Telegram-канале.

Он добавил, что аккаунт Мосгоризбиркома был создан в Facebook еще в 2018 году. В течение 2018 года, по словам Малькевича, в аккаунте Мосгоризбиркома активно комментировались жалобы пользователей Facebook по теме выборов в Москве, практически все жалобы были фейками.

"Дополнительно осуществлялись попытки зарегистрировать страницу с IP-адресов одной локации. Все они были также заблокированы Facebook. Причины блокировок установить невозможно. Для социальной сети Facebook такие действия не являются стандартными - работа по блокировке проходила в ручном управлении", - подчеркнул Малькевич.

Ранее Малькевич заявил, что некоторые действия компаний Google и Facebook в единый день голосования имеют признаки вмешательства во внутренние дела России. В разговоре с ТАСС он уточнил, что считает вмешательством в выборы РФ со стороны Google тот факт, что при попытке найти в поисковой системе информацию по словосочетанию "выборы в Мосгордуму" перед ссылками на справочную информацию и сайт Мосгоризбиркома появляется реклама системы "умного голосования", продвигаемой блогером Алексеем Навальным.

Первый заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в воскресенье заявил, что многие материалы, которые выводит поисковая система Google, можно отнести к тем, при помощи которых оказывается влияние на избирателя.