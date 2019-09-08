Врио губернатора Челябинской области лидирует на выборах после обработки первых протоколов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Челябинской области Алексей Текслер набирает 73,16% голосов на выборах губернатора региона после обработки 0,13% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

На втором месте - кандидат от КПРФ Константин Нациевский с 11,03% голосов. Третье место у Виталия Пашина от ЛДПР - он набирает 7,72%, на четвертом месте Алексей Севастьянов от "Гражданской силы" с 3,68% голосов, пятое место у Сергея Смышляева от партии "Родина" - за него отдали голоса 0,74% избирателей.

Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% + 1 голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.