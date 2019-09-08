Памфилова потребовала разобраться с действиями депутата Романова на выборах в Петербурге

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова требует разобраться с якобы имевшим место использованием административного ресурса на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге со стороны депутата Госдумы от "Единой России" Михаила Романова.

Во время селекторной связи с избиркомом Петербурга в воскресенье Памфилова обратила внимание на то, что по Фрунзенскому району поступают жалобы на "неблаговидную роль там депутата Госдумы Романова", она предположила, что могло иметь место "противозаконное применение административного ресурса". "Надо тщательно разобраться с этой ситуацией, думаю, что по линии партии "Единая Россия", по линии правоохранительных органов, может быть, будут основания о лишении депутатской неприкосновенности за столь неблаговидные действия".

При этом Памфилова не уточнила, в чем именно заключалось применение административного ресурса со стороны депутата.

В свою очередь зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев утверждал, что "в партии отношение к Романову более чем критическое, это работа не в интересах партии, а против интересов партии".

Суды в Петербурге в рамках единого дня голосования отстранили от участия в работе участковых избирательных комиссий (УИК) 14 сотрудников УИКов, в том числе Фрунзенский районный суд отстранил 13 человек, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Основными причинами для обращения в суд стали фото и видеозаписи у мест выдачи бюллетеней, где ответчики по административным делам пытались проводить агитацию, брали интервью, заглядывали в кабинки для голосования.