Наблюдатели СФ не выявили нарушений, которые могли бы повлиять на ход выборов в Абхазии

СУХУМ, 8 сентября. /ТАСС/. Наблюдатели от Совета Федерации не выявили на выборах президента Абхазии нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье заместитель председателя комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин.

"Мы не заметили явных нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования", - сказал он.

Голосование во втором туре выборов президента Абхазии завершилось в 20:00 мск воскресения. За пост главы республики борются действующий президент Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния. В первом туре выборов, который прошел 25 августа, они набрали 24,83% и 22,91% голосов избирателей соответственно.