Беглов лидирует на выборах губернатора Санкт-Петербурга

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города после обработки 0,1% протоколов. Он набирает 83,61% голосов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

На втором месте кандидат от "Гражданской платформы" Михаил Амосов с 11,23% голосов. На третьем - Надежда Тихонова от "Справедливой России" с 5,16%.

В выборах участвуют только эти трое кандидатов.

Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% + 1 голос), принявших участие в голосовании.

Выборы организованы на 1944 участках в Петербурге: 1898 постоянных участков и 46 временных. По просьбе садоводов создана возможность принять участие в выборах губернатора вне Петербурга - на экстерриториальных участках, которые называют дачными. Для этого в Ленинградской области организованы 62 избирательных участка в садоводствах, еще 15 - в Псковской области.