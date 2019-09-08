ТИК Сергиева Посада признала недействительным голосование на УИК

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Территориальная избирательная комиссия (ТИК) подмосковного Сергиева Посада приняла решение об отмене результатов голосования на избирательном участке № 4052 после информации о возможном вбросе бюллетеней на нем. Об этом журналистам в воскресенье сообщил председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

"ТИК Сергиева Посада приняла решение об отмене результатов голосования на участке № 4052", - сказал Березкин.

Ранее Мособлизбирком рекомендовал ТИК Сергиева Посада признать недействительными результаты голосования на участке № 4052. По данным Мособлизбиркома, днем поступила информация о возможном вбросе бюллетеней на участке 4052 в Сергиевом Посаде. Также полицией были изъяты листы, похожие на заполненные бюллетени, которые на видео, попавшем в социальные сети, были в руках наблюдателя на данном участке.

Как ранее сообщил Березкин, предварительная явка на выборах в советы депутатов муниципальных образований Подмосковья превысила 20%.

По данным избирательной комиссии Московской области, около 2,5 тыс. кандидатов принимали участие в выборах в советы депутатов муниципальных образований региона. Выборы состоялись в 31 муниципальном образовании, по их итогам будут замещены 584 мандата. За прозрачностью проведения выборов следили около 6 тыс. наблюдателей, безопасность обеспечивали свыше 6,4 тыс. человек. Всего на выборах могли проголосовать более 2 млн избирателей, на муниципальных выборах текущего года задействовано около 1,5 тыс. участковых избирательных комиссий, кроме того, на случай чрезвычайных ситуаций в Подмосковье было заготовлено 50 резервных мест для проведения процедуры голосования.