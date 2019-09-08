Депутат Романов назвал недостоверной информацию о якобы его противоправных действиях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Депутат Государственной думы от "Единой России" Михаил Романов сообщил ТАСС по телефону, что считает недостоверной информацию о якобы противоправных действиях с его стороны на выборах в Санкт-Петербурге.

"Я считаю это просто недостоверной информацией", - сказал Романов.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова потребовала разобраться с якобы применением административного ресурса на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге со стороны депутата Госдумы от "Единой России" Михаила Романова. Во время селекторной связи с избиркомом Петербурга в воскресенье Памфилова обратила внимание на то, что по Фрунзенскому району поступают жалобы на "неблаговидную роль там депутата Госдумы Романова", и предположила, что могло иметь место "противозаконное применение административного ресурса". При этом Памфилова не уточнила, в чем именно заключалось применение административного ресурса со стороны депутата.

"Пока я видел информацию только из различных телеграм-каналов, которая вряд ли является достоверной, информация должна быть выверенной, если какие-либо нарушения были, это должно быть расследовано правоохранительными органами, судом", - сказал он в ответ на вопрос о том, с чем могут быть связаны сообщения о возможных противоправных действиях с его стороны.

Депутат Романов сообщил, что в единый день голосования он проголосовал на участке в поселке Понтонный Колпинского района Петербурга и посетил несколько участков по своему округу в Колпинском и Фрунзенском районах, чтобы посмотреть, как проходит голосование.