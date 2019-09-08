Действующий мэр Тулуна побеждает на выборах главы города

ИРКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Действующий мэр города Тулун Иркутской области, пострадавшего летом от сильного паводка, Юрий Карих лидирует на выборах главы муниципалитета с результатом 44,48% голосов. Это следует из данных системы ГАС "Выборы".

Для победы кандидату достаточно набрать простое большинство голосов. На втором месте кандидат от КПРФ, консультант из аппарата губернатора и правительства Иркутской области Александр Кутковой, у него 25,82% голосов. Самовыдвиженец Светлана Васильева набирает 11,7%, кандидат от ЛДПР Вадим Красных - 11,19%, еще один самовыдвиженец - Екатерина Горбунова - 1,97%.

Карих, который руководит Тулуном с 2010 года, баллотировался в порядке самовыдвижения.

В Тулуне проживают около 42 тыс. человек. В конце июня в городе произошло сильное наводнение, река Ия вышла из берегов, уровень воды достигал почти 14 м, что в два раза выше критической отметки, было подтоплено более 3 тыс. жилых домов. В конце июля во время второй волны паводка уровень воды в реке поднимался до 11,25 м. Тулун сильнее всего в Иркутской области пострадал от паводков.