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Единый день голосования - 2019

Кандидат от "Единой России" лидирует на довыборах в Госдуму в Орловской области

Ольга Пилипенко набрала 46,76% голосов после обработки 5,66% протоколов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Кандидат от "Единой России" Ольга Пилипенко лидирует на довыборах в Госдуму по одномандатному кругу №145 в Орловской области с результатом 46,76% после обработки 5,66% протоколов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

На втором месте - представитель КПРФ Иван Дынкович (15,78%), на третьем - Олег Тимохин от Партии пенсионеров (10,01%).

Всего в воскресенье в 85 регионах РФ прошло более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирали заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, проходили довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).

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Орловская областьЕдиный день голосования - 2019
Единый день голосования - 2019
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