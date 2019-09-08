{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования - 2019

ЕР лидирует на выборах думы в Пензе по партийным спискам после обработки первых протоколов

Партия набрала 35,51% по итогам обработки 1,35% протоколов. Второе место занимает КПРФ (26,21%), третье - ЛДПР (13,45%)

ПЕНЗА, 8 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" с 35,51% голосов лидирует на выборах в городскую думу Пензы по партийным спискам по итогам обработки 1,35% протоколов, следует из данных областной избирательной комиссии.

Второе место занимает КПРФ (26,21%), третье - ЛДПР (13,45%). Пятипроцентный барьер по первым данным преодолевают "Партия пенсионеров" и "Справедливая Россия" с 7% и 6% соответственно. В списках было представлено девять партий.

В Пензе выборы в гордуму впервые проходят по смешанной системе: из 35 мест 10 будут определены по партийным спискам, 25 - по одномандатным округам. По данным на 18:00 мск, на выборах в Пензе проголосовали более 104 тыс. человек - более четверти всех избирателей в городе.

В облизбирком поступило три жалобы на нарушения в ходе голосования, изложенные в них данные не нашли подтверждения, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Александр Синюков. "Нарушений законодательства, которые могли бы повлиять на результаты голосования или поставить их под сомнения, отсутствуют", - отметил Синюков.

Теги
Пензенская областьЕдиный день голосования - 2019
Онлайн
Подведение итогов единого дня голосования. Онлайн
Всего 8 сентября прошло более 5 тыс. выборов разного уровня
Читать полностью