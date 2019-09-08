ЕР лидирует на выборах думы в Пензе по партийным спискам после обработки первых протоколов

ПЕНЗА, 8 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" с 35,51% голосов лидирует на выборах в городскую думу Пензы по партийным спискам по итогам обработки 1,35% протоколов, следует из данных областной избирательной комиссии.

Второе место занимает КПРФ (26,21%), третье - ЛДПР (13,45%). Пятипроцентный барьер по первым данным преодолевают "Партия пенсионеров" и "Справедливая Россия" с 7% и 6% соответственно. В списках было представлено девять партий.

В Пензе выборы в гордуму впервые проходят по смешанной системе: из 35 мест 10 будут определены по партийным спискам, 25 - по одномандатным округам. По данным на 18:00 мск, на выборах в Пензе проголосовали более 104 тыс. человек - более четверти всех избирателей в городе.

В облизбирком поступило три жалобы на нарушения в ходе голосования, изложенные в них данные не нашли подтверждения, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Александр Синюков. "Нарушений законодательства, которые могли бы повлиять на результаты голосования или поставить их под сомнения, отсутствуют", - отметил Синюков.