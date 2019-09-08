Турчак заявил, что "Единая Россия" восстановила утраченные в прошлом году позиции

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" получает большинство мандатов в 11 законодательных собраниях из 12, на выборы в которые выдвигала своих кандидатов. Об этом заявил журналистам в воскресенье по итогам единого дня голосования секретарь генерального совета единороссов Андрей Турчак в федеральном ситуационном центре партии.

"В 11 из 12 (кроме Хабаровского края - прим. ТАСС) законодательных собраниях мы имеем большинство", - сказал политик. "Где-то это большинство конституционное, то есть две трети. Где-то это простое [большинство]", - отметил он.

На выборах в Мосгордуму "Единая Россия" кандидатов на выдвигала.

Турчак заявил, что "Единая Россия" восстановила позиции в тех регионах, где в прошлом году выступила недостаточно успешно.

"Идет подсчет голосов, и можно с уверенностью сказать, что "Единая Россия" сохранила свои лидерские позиции", - сказал политик, напомнив, что в этот избирательный цикл в целом по стране разыгрывалось более 47 тыс. мандатов.

"Единая Россия" получает уверенное большинство <...> По регионам, где по итогам прошлого избирательного цикла "Единая Россия" показала не самый лучший результат, мы восстановили свои позиции", - подчеркнул Турчак.

В качестве примера региона, где партия восстановила позиции, он привел Хакасию. "Вы помните, что в прошлом году мы там выступили тоже недостаточно успешно. Могу сказать, что разыгрывалось четыре позиции глав районов. Из этих четырех - два победителя - это представители "Единая Россия", и два - самовыдвиженцы", - заметил он, добавив, что "коммунисты в Хакасии не получили ни одного мандата".

Секретарь генсовета также обратил внимание на ситуацию с выборами депутатов в Иркутскую городскую думу. "Что очень важно: "Единая Россия" получила в два раза больше мандатов в Иркутской городской думе, чем КПРФ. <...> Это большинство устойчивое, которое позволит нам сформировать фракцию уставного большинства, то есть больше двух третей [мандатов]. Для нас это важно, так как в регионе исполнительную власть представляет КПРФ", - подчеркнул он.

Турчак также указал на лидерство кандидата от партии на выборах мэра Братска. "В Иркутской области проходило 13 кампаний по выборам глав районов. Из этих 13 глав 11 - это единороссы", - добавил он.

Единый день голосования

Всего в воскресенье в 85 регионах РФ прошло более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирали заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, проходили довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).