Мэр Новосибирска Локоть побеждает на выборах после обработки всех протоколов

ТАСС, 8 сентября. Действующий мэр Новосибирска, первый секретарь новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть побеждает на выборах главы города, набрав 50,25% голосов после обработки 100% протоколов голосования, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Локоть набирает 50,25%, самовыдвиженец Сергей Бойко 18,56%, представитель ЛДПР Евгений Лебедев - 9,35%. Четвертое место занимает Наталья Пинус, за которую проголосовали 8,28% избирателей, представляющая партию "Российский общенациональный союз". Пятым стал Данияр Сафиуллин с результатом 7,32%, выдвинутый партией "Родина". Остальные 10 кандидатов набрали менее 1%.

В Новосибирске для победы на выборах мэра кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. Ранее на выборах мэра Новосибирска был предусмотрен второй тур в случае, если ни один кандидат не наберет более 50% голосов, однако в 2013 году депутаты горсовета отменили это положение.

Благодаря этому Локоть одержал победу на выборах главы города в 2014 году, на которые, как и в этом году, выдвигался от КПРФ.