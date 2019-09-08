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Единый день голосования - 2019
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Мэр Новосибирска Локоть побеждает на выборах после обработки всех протоколов

Он набрал 50,25% голосов
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Подведение итогов единого дня голосования. Онлайн

ТАСС, 8 сентября. Действующий мэр Новосибирска, первый секретарь новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть побеждает на выборах главы города, набрав 50,25% голосов после обработки 100% протоколов голосования, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Локоть набирает 50,25%, самовыдвиженец Сергей Бойко 18,56%, представитель ЛДПР Евгений Лебедев - 9,35%. Четвертое место занимает Наталья Пинус, за которую проголосовали 8,28% избирателей, представляющая партию "Российский общенациональный союз". Пятым стал Данияр Сафиуллин с результатом 7,32%, выдвинутый партией "Родина". Остальные 10 кандидатов набрали менее 1%.

В Новосибирске для победы на выборах мэра кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. Ранее на выборах мэра Новосибирска был предусмотрен второй тур в случае, если ни один кандидат не наберет более 50% голосов, однако в 2013 году депутаты горсовета отменили это положение.

Благодаря этому Локоть одержал победу на выборах главы города в 2014 году, на которые, как и в этом году, выдвигался от КПРФ.

Теги
РоссияНовосибирская областьЕдиный день голосования - 2019
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