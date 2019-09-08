Явка на выборах в Мосгордуму достигла около 22%

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы, по данным после обработки 21% протоколов, составляет порядка 22%. Об этом сообщил журналистам в воскресенье глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"После введения 21% бюллетеней средняя явка избирателей на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва составила порядка 22%. Где-то введено протоколов в избирательных округах больше - там используются КОИБы, где-то меньше, где они не используются", - сказал Горбунов.

По его словам, голосование в Москве прошло спокойно, без нарушений, пока в избирательную комиссию жалоб по подведению итогов не поступало.

"Думаю, что явка не изменится, а чуть подрастет, когда все протоколы введут. Стандартная явка, которую мы фиксируем на каждых выборах в Московскую городскую думу. По мере ввода протоколов будут меняться цифры, меняться лидеры", - сказал Горбунов.

Он отметил, что средняя явка на выборах депутатов в Мосгордуму оказалась выше, чем была на аналогичных выборах в 2014 году.

Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Ранее было зарегистрировано 225 кандидатов, из них 58 - самовыдвиженцы. Представлены кандидаты от следующих партий: КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста. Всего к выборам депутатов в Мосгордуму было организовано более 3,6 тыс. избирательных участков.