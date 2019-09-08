"Единая Россия" лидирует на выборах в парламент Тувы после обработки 10,2% протоколов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует с 84,86% голосов после обработки 10,2% протоколов на выборах депутатов Верховного хурала (парламента) Тувы, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

"Единая Россия" набирает 84,86%. Кроме того, пятипроцентный барьер для прохождения в Верховный хурал преодолевает ЛДПР с 5,3%. Остальные набирают меньше: "Справедливая Россия" - 3,36%, КПРФ - 3,12%, "Коммунисты России" - 2,3%.

Выборы парламента Тувы прошли в единый день голосования 8 сентября. Жители республики голосовали за 32 депутатов, половина из них избирается по партийным спискам.

Впервые Верховный хурал был избран в Туве после референдума в октябре 2010 года. До этого в республике существовал двухпалатный парламент - Великий хурал. В его состав входили палата представителей из 130 депутатов и законодательная палата из 32 депутатов. В избранный в сентябре 2014 года созыв входят 32 депутата, в том числе 30 из "Единой России" и два из "Справедливой России".