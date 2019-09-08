Старовойт лидирует на выборах главы Курской области после обработки 53,18% протоколов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт с 80,83% голосов лидирует на выборах главы региона после обработки 53,18% протоколов, следует из данных ЦИК.

На втором месте выдвинутый КПРФ Владимир Фирсов с 5,45%, на третьем - представитель ЛДПР Владимир Федоров с 5,33% голосов. Справедливоросс Николай Карцев с 3,77% голосов на четвертом месте, Татьяна Черникова от партии "Зеленые" - на пятом с 3,23% голосов.

По данным избирательной комиссии Курской области, явка избирателей к 20:00 на участках в регионе превысила показатели предыдущих выборов главы региона в 2014 году на 5% и составила 41% от общего числа избирателей. Избирательным правом в Курской области воспользовались более 550 тыс. человек.

Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% + один голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.