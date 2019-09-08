Губернатор Вологодской области лидирует на выборах после обработки 61,2% протоколов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Губернатор Вологодской области, кандидат от "Единой России" Олег Кувшинников получает 64,47% голосов после обработки 61,2% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах главы области, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Второе место удерживает кандидат от ЛДПР Ольга Ширикова - 22,9%, третье - представитель "Справедливой России" Маргарита Савоськина (6,77%), четвертое - кандидат от "Родины" Алексей Рылеев с результатом в 1,64%. Последнее место занимает Вадим Петриенко от "Народного альянса" - 1,41%.

Избранным на должность руководителя региона считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% + 1 голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

Кувшинников возглавляет область с декабря 2011 года. В мае 2014 года президент РФ Владимир Путин принял его досрочную отставку и назначил врио главы региона, на губернаторских выборах 14 сентября 2014 года Кувшинников одержал победу, получив 181047 голосов (62,98%) при явке в 29,7%. На нынешние губернаторские выборы выдвигались восемь кандидатов от партий, после прохождения муниципального фильтра и регистрации к выборам были допущены пять претендентов.