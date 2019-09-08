Единый день голосования - 2019. Феномен явки, стабильные результаты и отпор фейкам

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Единый день голосования, охвативший в воскресенье выборами разного уровня все российские регионы, стал не только одним из самых масштабных, но и одним из самых спокойных за последние годы. Этот тезис, по мнению электоральных экспертов и наблюдателей, может стать одной из ключевых характеристик завершившихся выборов. Одновременно они обращают внимание на беспрецедентное количество фейковых сообщений о нарушениях и действия, которые трактуются как попытки внешнего вмешательства во внутренние дела РФ.
Явочный феномен
Показатель активности избирателей (так называемой явки) традиционно воспринимается как один из главных параметров, учитываемых при анализе результатов избирательных кампаний. На выборах 2019 года средняя явка по стране не замерялась, электоральная активность демонстрировалась по каждому конкретному региону.
В целом, по оценке экспертов, опрошенных ТАСС, явка находилась в пределах традиционных параметров. Так, отметил в беседе с ТАСС директор Института новейших государств Алексей Мартынов, наблюдается своего рода феномен, когда складывается "такая традиционная региональная явка", своего рода "традиция электоральной активности", которую никто "не может ни снизить, ни увеличить". Она связана с тем, что на всех выборах избиратели того или иного региона демонстрируют явку "плюс-минус 1,5-2%".
По данным главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, "средняя явка по выборам, по данным на 18:00 мск, составила 33,75%, это на 1,5 процентных пункта выше, чем в прошлом году". Наибольшая явка по состоянию на 18:00 мск была зафиксирована на муниципальных выборах в Магасе (Ингушетия) - 73,5%, самая низкая - в Благовещенске, где она составила 15,08%, уточнила Памфилова.
По мнению политолога Олега Матвейчева, в регионах, где проходили выборы губернаторов, по сравнению с предыдущим избирательным циклом явка стала выше "где-то на 5, где-то на 10, где-то на 15% и так далее". При этом показатели активности избирателей, полагает он, упали там, где "одновременно с губернаторским выборами проходили выборы более мелкого уровня - заксобрания, муниципальные выборы". Они, считает эксперт, во многих случаях сопровождались ввиду большой конкурентной борьбы скандалами и нарушениями, и "как реакция на эту грязь - неявка избирателей".
Впрочем, некоторые политики склонны связывать показатели явки с субъективными факторами. Например, лидирующий на выборах мэра Новосибирска действующий градоначальник Анатолий Локоть, представляющий КПРФ, связал явку в 19 с небольшим процентов с проведением выборов в сентябре, когда день голосования "неудобен и для людей, и для кандидатов".
Губернаторские выборы: сюрпризов не будет
В единый день голосования на прямых выборах избирались главы 16 регионов, руководителя еще одного - Ингушетии - выбрали депутаты Народного собрания из числа кандидатов, представленных президентом России.
Накануне выборов одной из интриг кампании многими экспертами назывались возможные результаты губернаторских выборов. На разогрев ситуации работали результаты выборов прошлого года, когда в четырех регионах (Приморском и Хабаровском краях, Хакасии и Владимирской области) победитель не был выявлен в первом туре голосования.
Впрочем, незадолго до выборов этого года эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) предполагали, что "во всех регионах выборы глав проходят по референдумным сценариям". Иными словами, голосование станет скорее референдумом по доверию руководителям регионам, чем конкурентной историей, учитывая "электоральную историю регионов, рейтинги и кандидатские конструкции, сформированные по итогам выдвижения и регистрации".
По предварительным данным на текущий момент, во всех 16 регионах выборы глав проходят в один тур, действующие руководители субъектов РФ одерживают победы, преодолевая необходимую планку в 50% плюс один голос избирателя.
Угроза вторых туров не угрожает даже регионам, которых эксперты ФоРГО причисляли к проблемным: Горному Алтаю, Астраханской и Вологодской областям. Так, врио главы республики Алтай Олег Хорохордин лидирует на выборах главы региона с результатом 59,06% после обработки 83,97% протоколов, а губернатор Вологодской области, кандидат от "Единой России" Олег Кувшинников получает 64,47% после обработки 61,2% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.
"Единая Россия" идет вперед
Еще одним итогом кампании можно считать очевидный успех "Единой России" на региональных и местных выборах.
По итогам прошлого года единороссы отмечали, что результат партии в ряде случае был неудовлетворительным. В этом году, по оценке секретаря генсовета единороссов Андрея Турчака, "Единая Россия" восстановила позиции в тех регионах, где годом ранее выступила недостаточно успешно.
В качестве примера региона, где партия восстановила позиции, он привел Хакасию, где на выборах 2018 года в заксобрании единороссы не получили большинства и уступили пост главы региона представителю КПРФ. По итогам этих выборов, отметил Турчак в беседе с журналистами в воскресенье, "Единая Россия" получила посты глав двух районов в Хакасии, притом что коммунисты в регионе "не получили ни одного мандата". Секретарь генсовета также обратил внимание на ситуацию с выборами депутатов в Иркутскую городскую думу, где единороссы получили в два раза больше мандатов, чем КПРФ.
Кроме того, "Единая Россия" получает большинство мандатов в 11 законодательных собраниях из 12, на выборы в которые выдвигала своих кандидатов (кроме Хабаровского края, где большую часть мандатов взяли представители ЛДПР, и Мосгордумы, куда "Единая Россия" не выдвигала своих кандидатов).
По словам председателя "Единой России", премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, все представители партии могут быть в той или иной степени удовлетворены достигнутыми результатами. Он обратил внимание на то, что по итогам прошедшего единого дня голосования "партия сохраняет поддержку очень значительного числа граждан страны", и призвал проявить характер и "заняться исполнением тех самых обещаний, предвыборных программ, с которыми [кандидаты партии] выходили к избирателям".
Спокойные выборы
В целом, по оценке экспертов, единый день голосования прошел в России спокойно, нарушений, которые могли бы поставить под сомнение его результаты, выявлено не было.
По мнению Алексея Мартынова, выборы прошли "по-швейцарски скучно", несмотря на скептические прогнозы экспертов, вызванные в том числе "определенными издержками", связанными с недавней пенсионной и другими реформами, которые "традиционно в мировой практике поднимают определенные протестные настроения и снижают поддержку властей". По его оценке, выборы были организованы блестяще, "несмотря на непростые условия, несмотря на серьезную медийную атаку на российскую электоральную систему, несмотря на выступления несистемных провокаторов, которые пытались зацепиться за тему выборов".
Как в общем спокойные характеризует прошедшие выборы и директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. По его мнению, "в целом единый день голосования состоялся без серьезных нарушений, без каких-то скандалов, прошел достаточно спокойно и уверенно".
В то же время еще одной отличительной чертой прошедших выборов стали зафиксированные попытки вмешательства извне в электоральные процессы в России как во время избирательной кампании, так и на стадии голосования. В частности, глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич счел вмешательством в выборы РФ со стороны Google тот факт, что при попытке найти в поисковой системе информацию по словосочетанию "выборы в Мосгордуму" перед ссылками на справочную информацию и сайт Мосгоризбиркома появляется реклама системы "умного голосования", которую продвигал блогер Алексей Навальный. Роскомнадзор предупредил компании Google и Facebook о недопустимости распространения 7 и 8 сентября политической рекламы на своих ресурсах в связи с проведением выборов в РФ, однако выявил такие факты, в связи с чем обратился в профильные парламентские комиссии на предмет изучения этой ситуации.
Еще одним направлением дискредитации избирательного процессе 2019 года стало распространение многочисленных фейков о якобы имевших место быть нарушениях. Например, по данным Памфиловой, движение в защиту избирательны прав "Голос" на своей карте нарушений на выборах к вечеру 8 сентября опубликовало уже около 30 жалоб, поданных на самом деле в ходе голосований прошлых лет. Сообщения о нарушениях, которые при проверке оказывались фейками, приходили из Санкт-Петербурга, Москвы, с Сахалина.
По данным первого замглавы МВД России Александра Горового, в целом правонарушения, которые были зафиксированы в воскресенье по стране, "не повлияют на конечные итоги голосования".
Время экспериментов
Выборы 2019 года стали своего рода площадкой для проведения перспективных электоральных экспериментов, которые в будущем могут значительно облегчить избирательные процессы.
Речь идет в первую очередь о применении системы цифровых участков и электронном голосовании, которые были апробированы на выборах депутатов Мосгордумы.
Технология так называемых цифровых участков базируется на действующей в России с 2017 года системе "Мобильный избиратель", позволяющей россиянам голосовать не по месту регистрации, а по месту фактического нахождения. В порядке эксперимента в Москве будут открыты 30 "цифровых участков", на которых жители регионов, оказавшиеся в этот день в столице, могли проголосовать на выборах губернаторов и довыборах депутатов Госдумы.
Кроме того, в трех столичных округах был апробирован пилотный проект электронного голосования, позволяющий принять участие в выборах онлайн. По данным председателя Центризбиркома, подавляющее большинство зарегистрировавшихся заранее избирателей - 92,3% - приняли участие в этом эксперименте, что дает ответ на вопрос, есть ли будущее у такой системы.
Несмотря на несколько сбоев, которые случились при электронном голосовании, эксперты уверены в прогрессивности такой формы волеизъявления. По мнению политолога Марата Баширова, "электронное голосование - будущее избирательной системы", в перспективе оно обеспечит стабильно высокую явку и "совершенно другую прямую демократию", а также "совершенно другой срез населения относительно тех решений, которые принимают власти".