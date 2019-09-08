Единый день голосования - 2019. Феномен явки, стабильные результаты и отпор фейкам

Эксперты называют прошедший единый день голосования не только одним из самых масштабных, но и одним из самых спокойных за последние годы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Единый день голосования, охвативший в воскресенье выборами разного уровня все российские регионы, стал не только одним из самых масштабных, но и одним из самых спокойных за последние годы. Этот тезис, по мнению электоральных экспертов и наблюдателей, может стать одной из ключевых характеристик завершившихся выборов. Одновременно они обращают внимание на беспрецедентное количество фейковых сообщений о нарушениях и действия, которые трактуются как попытки внешнего вмешательства во внутренние дела РФ. Явочный феномен Показатель активности избирателей (так называемой явки) традиционно воспринимается как один из главных параметров, учитываемых при анализе результатов избирательных кампаний. На выборах 2019 года средняя явка по стране не замерялась, электоральная активность демонстрировалась по каждому конкретному региону.

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В целом, по оценке экспертов, опрошенных ТАСС, явка находилась в пределах традиционных параметров. Так, отметил в беседе с ТАСС директор Института новейших государств Алексей Мартынов, наблюдается своего рода феномен, когда складывается "такая традиционная региональная явка", своего рода "традиция электоральной активности", которую никто "не может ни снизить, ни увеличить". Она связана с тем, что на всех выборах избиратели того или иного региона демонстрируют явку "плюс-минус 1,5-2%". По данным главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, "средняя явка по выборам, по данным на 18:00 мск, составила 33,75%, это на 1,5 процентных пункта выше, чем в прошлом году". Наибольшая явка по состоянию на 18:00 мск была зафиксирована на муниципальных выборах в Магасе (Ингушетия) - 73,5%, самая низкая - в Благовещенске, где она составила 15,08%, уточнила Памфилова. По мнению политолога Олега Матвейчева, в регионах, где проходили выборы губернаторов, по сравнению с предыдущим избирательным циклом явка стала выше "где-то на 5, где-то на 10, где-то на 15% и так далее". При этом показатели активности избирателей, полагает он, упали там, где "одновременно с губернаторским выборами проходили выборы более мелкого уровня - заксобрания, муниципальные выборы". Они, считает эксперт, во многих случаях сопровождались ввиду большой конкурентной борьбы скандалами и нарушениями, и "как реакция на эту грязь - неявка избирателей". Впрочем, некоторые политики склонны связывать показатели явки с субъективными факторами. Например, лидирующий на выборах мэра Новосибирска действующий градоначальник Анатолий Локоть, представляющий КПРФ, связал явку в 19 с небольшим процентов с проведением выборов в сентябре, когда день голосования "неудобен и для людей, и для кандидатов". Губернаторские выборы: сюрпризов не будет В единый день голосования на прямых выборах избирались главы 16 регионов, руководителя еще одного - Ингушетии - выбрали депутаты Народного собрания из числа кандидатов, представленных президентом России.

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Накануне выборов одной из интриг кампании многими экспертами назывались возможные результаты губернаторских выборов. На разогрев ситуации работали результаты выборов прошлого года, когда в четырех регионах (Приморском и Хабаровском краях, Хакасии и Владимирской области) победитель не был выявлен в первом туре голосования. Впрочем, незадолго до выборов этого года эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) предполагали, что "во всех регионах выборы глав проходят по референдумным сценариям". Иными словами, голосование станет скорее референдумом по доверию руководителям регионам, чем конкурентной историей, учитывая "электоральную историю регионов, рейтинги и кандидатские конструкции, сформированные по итогам выдвижения и регистрации". По предварительным данным на текущий момент, во всех 16 регионах выборы глав проходят в один тур, действующие руководители субъектов РФ одерживают победы, преодолевая необходимую планку в 50% плюс один голос избирателя. Угроза вторых туров не угрожает даже регионам, которых эксперты ФоРГО причисляли к проблемным: Горному Алтаю, Астраханской и Вологодской областям. Так, врио главы республики Алтай Олег Хорохордин лидирует на выборах главы региона с результатом 59,06% после обработки 83,97% протоколов, а губернатор Вологодской области, кандидат от "Единой России" Олег Кувшинников получает 64,47% после обработки 61,2% протоколов, следует из данных ЦИК РФ. "Единая Россия" идет вперед Еще одним итогом кампании можно считать очевидный успех "Единой России" на региональных и местных выборах.

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По итогам прошлого года единороссы отмечали, что результат партии в ряде случае был неудовлетворительным. В этом году, по оценке секретаря генсовета единороссов Андрея Турчака, "Единая Россия" восстановила позиции в тех регионах, где годом ранее выступила недостаточно успешно. В качестве примера региона, где партия восстановила позиции, он привел Хакасию, где на выборах 2018 года в заксобрании единороссы не получили большинства и уступили пост главы региона представителю КПРФ. По итогам этих выборов, отметил Турчак в беседе с журналистами в воскресенье, "Единая Россия" получила посты глав двух районов в Хакасии, притом что коммунисты в регионе "не получили ни одного мандата". Секретарь генсовета также обратил внимание на ситуацию с выборами депутатов в Иркутскую городскую думу, где единороссы получили в два раза больше мандатов, чем КПРФ. Кроме того, "Единая Россия" получает большинство мандатов в 11 законодательных собраниях из 12, на выборы в которые выдвигала своих кандидатов (кроме Хабаровского края, где большую часть мандатов взяли представители ЛДПР, и Мосгордумы, куда "Единая Россия" не выдвигала своих кандидатов). По словам председателя "Единой России", премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, все представители партии могут быть в той или иной степени удовлетворены достигнутыми результатами. Он обратил внимание на то, что по итогам прошедшего единого дня голосования "партия сохраняет поддержку очень значительного числа граждан страны", и призвал проявить характер и "заняться исполнением тех самых обещаний, предвыборных программ, с которыми [кандидаты партии] выходили к избирателям". Спокойные выборы В целом, по оценке экспертов, единый день голосования прошел в России спокойно, нарушений, которые могли бы поставить под сомнение его результаты, выявлено не было.

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