Старовойт считает, что явка на выборах главы Курской области могла быть больше

КУРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Врио главы Курской области Роман Старовойт считает, что явка избирателей на выборах губернатора региона могла быть выше. Об этом он заявил в ходе акции "Ночь выборов" в Курске.

По данным избирательной комиссии региона, явка к 20:00 на участках превысила показатели предыдущих выборов главы региона в 2014 году на 5% и составила 41%.

"У нас достаточно хороший показатель по явке, хотя для меня, конечно, удивительно, и, наверное, явка могла бы быть больше. Все-таки еще остается число наших земляков, которое не в полной мере доверяют самой прозрачной и основополагающей демократии системе прямых выборов. В этой части нам тоже нужно будет работать", - сказал он.

Старовойт лидирует с 81,1% голосов после обработки 70,14% протоколов. Он отметил, что "времени на праздник и на отмечаете этого успеха нет, сейчас самый главный этап - оправдать доверие земляков, реализовать то, о чем мы договорились, это нужно делать буквально завтра, не дожидаясь каких-то отдельных решений".

На втором месте представитель КПРФ Владимир Фирсов с 5,4%, на третьем с 5,39% Владимир Федоров от ЛДПР. Кандидат от "Справедливой России" Николай Карцев с 3,46% голосов на четвертом месте, Татьяна Черникова от партии "Зеленые" - на пятом с 3,23% голосов.

Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% + один голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.