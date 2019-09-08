Эксперты: выборы в Оренбуржье прошли честно, хотя и при отсутствии серьезной конкуренции

ОРЕНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Выборы губернатора Оренбургской области прошли легитимно и честно, при этом у врио главы региона Дмитрия Паслера, который по итогам обработки 96,78% протоколов лидирует с 65,92% голосов, на них не было реальных конкурентов, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, в случае победы Паслеру прежде всего предстоит заняться повышением качества жизни в регионе и сохранить открытость в общении с гражданами.

"Выборы губернатора Оренбургской области уже сейчас можно считать состоявшимися, второго тура у них не будет. Каких-либо нарушений или злоупотреблений на них не зафиксировано, а претензии к тому, что у врио губернатора Дмитрия Паслера на них не было серьезных конкурентов, малоубедительны. Поэтому выборы можно и нужно признать честными и легитимными", - сказал политтехнолог, директор фонда "Прикладная политология" Сергей Смирнов.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев также назвал избирательную кампанию в регионе "вполне открытой" и считает, что очевидное лидерство Паслера "демонстрирует не отсутствие конкуренции, а отсутствии конкурентов".

При этом политтехнолог, кандидат политических наук, научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения РАН Георгий Гаврилов считает, что такие высокие показатели "не вызывают подозрений". "В Оренбургской области достаточно высокая явка избирателей, и врио губернатора Денис Паслер получил достаточно убедительный процент голосов, по предварительным данным, которые я вижу. Но это не такой результат, который мог бы вызвать подозрения, очень все правдоподобно", - пояснил он.

Внимание к людям и качество жизни

Эксперты считают, что в первую очередь избранному губернатору необходимо будет сосредоточиться на повышении уровня жизни в регионе. "В Оренбургской области это серьезная задача. Есть регионы и более бедные, но развитие рыночной экономики невозможно без повышения уровня жизни. В Оренбурге для этого есть потенциал, но работать над этим вопросом еще долго", - отметил Гаврилов.

Он добавил, что в случае победы Паслеру в дальнейшем на посту поможет открытость, которая отличала его до назначения врио главы региона и в ходе кампании.

"Он совершенно незабронзовевший, запросто общается с людьми. Второе - использование колоссального опыта, который у него есть и в сфере государственной службы, и в сфере руководства крупной федеральной компанией. Также у него есть целеустремленность в решении тех задач, которые он перед собой ставит", - отметил Гаврилов.

Сергей Смирнов подчеркнул, что победа на выборах - это только начало большой и непростой работы по руководству областью. "Избиратели, голосуя за врио губернаторов, исходят не только и даже не столько из оценки их недолгой работы главами регионов, сколько из надежд на изменения к лучшему, в первую очередь на повышение уровня жизни. И если избиратели это не почувствуют, то через пять лет, несмотря на высокие места губернатора во всевозможных рейтингах и успешные данные облстата, они проголосуют за другого", - добавил он.

Предварительные итоги

В Оренбургской области 8 сентября проходило голосование на выборах главы региона. Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% + один голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

Президент России Владимир Путин назначил 21 марта Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области. В июне, получив поддержку регионального отделения "Единой России", Паслер подал документы в облизбирком и 30 июля был зарегистрирован в качестве кандидата.

По итогам обработки 96,78% протоколов на втором месте - кандидат от КПРФ Максим Амелин (23,67%), третье место у Анатолия Кобзева (Коммунистическая партия социальной справедливости) с 3,64% голосов, четвертое - у Константина Горячева от Демократической партии России (2,55%), на пятом месте Сергей Яцын от "Справедливой России" с 2,29% голосов.