Вологодский УИК отменил итоги голосования вне помещений на выборах в гордуму

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Одна из участковых избирательных комиссий (УИК) города Вологды отменила итоги голосования вне помещений на выборах в Вологодскую городскую думу и не будет их учитывать при подсчете голосов. Об этом сообщил председатель территориальной избирательной комиссии города Вологды Максим Зуев в рамках акции "Ночь выборов Северо-Запад - 2019", организованной ТАСС.

"В выборах депутатов Вологодской городской думы предварительно приняло участие 26,55% избирателей. В ходе голосования поступали жалобы, в том числе по факту нарушений при голосовании вне помещений. На одном из участков по результатам рассмотрения жалобы территориальная избирательная комиссия рекомендовала участковой комиссии отменить итоги голосования вне помещений, признать их недействительными. Сегодня же состоялось заседание данной участковой избирательной комиссии. В результате итоги голосования вне помещений признаны недействительными и не будут учитываться при подведении итогов выборов", - сказал Зуев.

По его словам, поступали также жалобы относительно досрочного голосования в Вологодскую гордуму. Материалы направлены в органы внутренних дел, проводится проверка, добавил он.

В единый день голосования жители Вологды избирали полный состав городской думы - 30 депутатов по 30 одномандатным округам. На депутатский мандат претендовали 158 человек от девяти партий, а также самовыдвиженцы, 19 кандидатам было отказано в регистрации.