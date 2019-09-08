Собянин: Мосгордума станет более политически разноплановой, что пойдет ей на пользу

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Мосгордума по итогам выборов станет более разнообразной в политическом отношении, что скажется позитивно на ее работе. Такое мнение в понедельник высказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Помимо сильного отряда коммунистов в парламенте появилась когорта от уважаемых партий "Яблоко" и "Справедливая Россия". Дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту", - написал он в своем личном блоге.

По мнению градоначальника, прошедшие выборы стали самыми эмоциональными и "реально конкурентными за всю последнюю историю".

"Поздравляю всех избранных депутатов. Надеюсь на конструктивную работу на благо нашего любимого города и москвичей", - добавил Собянин в заключение.

Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Ранее было зарегистрировано 225 кандидатов, из них 58 - самовыдвиженцы. Представлены кандидаты от КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", "Гражданской силы", "Яблока", "Коммунистов России", "Родины", "Зеленых" и Партии роста. Всего к выборам депутатов в Мосгордуму было организовано более 3,6 тыс. избирательных участков.