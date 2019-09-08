Кандидат в губернаторы Петербурга Амосов намерен участвовать в выборах в Заксобрание

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Команда кандидата в губернаторы Петербурга от "Гражданской платформы" Михаила Амосова, который пока набирает 15,7% голосов, планирует начать подготовку к избирательной кампании в городской парламент. Об этом в ночь на понедельник заявил журналистам сам Амосов в пресс-центре ТАСС в Петербурге.

"Через год выборы в Законодательное собрание, конечно, я думаю, что к ним надо готовиться", - сказал он.

Положительным итогом кампании кандидат от "Гражданской платформы" назвал знакомство с новыми людьми, обретение новых сторонников. В то же время Амосов ожидал, что избиратели и СМИ проявят больший интерес к выборам губернатора.

По его мнению, интерес к выборам мог быть выше, если бы было больше кандидатов и из гонки не выбыл кандидат от КПРФ, режиссер Владимир Бортко. "Это, конечно, негативно повлияло. Я думаю, это уменьшило явку, потому что часть избирателей, "заточенных" именно под Бортко, наверное, была не готова отдавать голоса никому другому. <...> Конечно, значительный процент решил: "Тогда я не пойду, раз нет моего кандидата", - сказал Амосов.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга прошли в единый день голосования, 8 сентября. В них приняли участие самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия" и Михаил Амосов от партии "Гражданская платформа". После обработки 30,37% протоколов Беглов набирает 64,83% голосов.