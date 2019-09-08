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Единый день голосования - 2019
Обновлено 

Беглов получает 64,53% на выборах губернатора Петербурга после обработки 50% протоколов

Кандидат от "Справедливой России" Надежда Тихонова набрала 16,99%, кандидат от "Гражданской платформы" Михаил Амосов - 15,82%
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов набирает 64,53% голосов по итогам обработки 50,69% протоколов, согласно данным онлайн-табло Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

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Выборы в Петербурге были организованы на 1944 участках, включая 1898 постоянных и 46 временных. По просьбе садоводов была предусмотрена возможность принять участие в выборах губернатора вне границ Петербурга - на экстерриториальных участках, которые называют дачными. Для этого 62 избирательных участка в садоводствах были организованы в Ленинградской области, еще 15 - в Псковской области.

Также 8 сентября в Петербурге прошли выборы депутатов 110 муниципальных советов, должно быть замещено 1560 мандатов.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургЕдиный день голосования - 2019
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