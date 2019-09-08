Беглов получает 64,53% на выборах губернатора Петербурга после обработки 50% протоколов

Кандидат от "Справедливой России" Надежда Тихонова набрала 16,99%, кандидат от "Гражданской платформы" Михаил Амосов - 15,82%.

Выборы в Петербурге были организованы на 1944 участках, включая 1898 постоянных и 46 временных. По просьбе садоводов была предусмотрена возможность принять участие в выборах губернатора вне границ Петербурга - на экстерриториальных участках, которые называют дачными. Для этого 62 избирательных участка в садоводствах были организованы в Ленинградской области, еще 15 - в Псковской области.

Также 8 сентября в Петербурге прошли выборы депутатов 110 муниципальных советов, должно быть замещено 1560 мандатов.