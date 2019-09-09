Чибис побеждает на выборах губернатора Мурманской области с 60,07% голосов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области, кандидат от "Единой России" Андрей Чибис побеждает на выборах главы региона с 60,07% голосов после обработки всех протоколов, сообщили ТАСС в областной избирательной комиссии.

Пока не обработаны данные 35 человек, которые проголосовали на цифровых участках в Москве, уточнили в комиссии.

"У нас еще цифровые участки не заведены, все остальные [данные] заведены. Чибис - 60,07%", - сказали в избиркоме. На втором месте находится кандидат от ЛДПР Максим Белов (18,27% голосов), на третьем - представитель КПРФ Михаил Антропов (11,38%).

Согласно последним данным онлайн-табло ЦИК, четвертое место занимает Василий Буров от "Справедливой России" (3,08%). Геннадий Тупикин от "Партии пенсионеров" с 2,60% голосов на пятом месте, а на последнем - Виталий Измайлов от "Гражданской платформы" (1,67%). Для победы кандидатам необходимо набрать минимум 50% плюс один голос.

Всего на выборы выдвигались 15 человек: семь представителей партий и восемь самовыдвиженцев. Все самовыдвиженцы и представитель от партии "Альянс зеленых" не предоставили необходимые для регистрации в качестве кандидата документы.

В марте Марина Ковтун, возглавлявшая Мурманскую область с 2012 года, объявила, что подала президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона.