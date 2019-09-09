"Единая Россия" получает 25 из 30 мест в гордуме Благовещенска

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Представители партии "Единая Россия", получают по итогам прошедших в воскресенье выборов 25 из 30 мест в городской думе Благовещенска. Это следует из предварительных данных, размещенных в понедельник избирательной комиссией Амурской области в Twitter.

Как сообщил Чапаев ТАСС, за время голосования в ситуационный центр поступило 72 жалобы на нарушения, которые сейчас находятся на рассмотрении в полиции. В большинстве из них говорится о подвозе избирателей на участке и их подкупе, два заявления касается атаки на номер кандидата, на который поступало огромное количество звонков.

"Некоторые депутаты дублировали жалобы к нам в комиссии. Участковая комиссия заседала, принимала решение перенаправить жалобы в МО "Благовещенский" для рассмотрения по компетенции", - отметил Чапаев. По его словам, из 72 жалоб, поступивших в ситуационный центр, порядка 15 были продублированы в УВД - и от кандидатов, и от участковых комиссий.