{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования - 2019

"Единая Россия" получает 25 из 30 мест в гордуме Благовещенска

По предварительной информации, явка на выборах превысила 17%

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Представители партии "Единая Россия", получают по итогам прошедших в воскресенье выборов 25 из 30 мест в городской думе Благовещенска. Это следует из предварительных данных, размещенных в понедельник избирательной комиссией Амурской области в Twitter.

Еще в двух округах побеждают представители КПРФ, по одному мандату получают представители ЛДПР и "Справедливой России", оставшееся место достается самовыдвиженцу Роману Кобыльцову.

Председатель городского избиркома Сергей Чапаев сообщил журналистам, что явка на выборах, по предварительной информации, превысила 17%.

На эту тему
Подведение итогов единого дня голосования. Онлайн

Как сообщил Чапаев ТАСС, за время голосования в ситуационный центр поступило 72 жалобы на нарушения, которые сейчас находятся на рассмотрении в полиции. В большинстве из них говорится о подвозе избирателей на участке и их подкупе, два заявления касается атаки на номер кандидата, на который поступало огромное количество звонков.

"Некоторые депутаты дублировали жалобы к нам в комиссии. Участковая комиссия заседала, принимала решение перенаправить жалобы в МО "Благовещенский" для рассмотрения по компетенции", - отметил Чапаев. По его словам, из 72 жалоб, поступивших в ситуационный центр, порядка 15 были продублированы в УВД - и от кандидатов, и от участковых комиссий.

Теги
РоссияАмурская областьЕдиный день голосования - 2019
Единый день голосования - 2019
Бабушкин побеждает на выборах главы Астраханской области после обработки 100% протоколов
Читать полностью