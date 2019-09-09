Бабушкин побеждает на выборах главы Астраханской области с 75,64% голосов

АСТРАХАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин, участвующий в выборах главы региона в качестве самовыдвиженца, набирает 75,64% голосов после обработки 100% протоколов, следует из онлайн-табло областной избирательной комиссии.

На втором месте идет выдвинутый партией КПРФ депутат Госдумы Николай Арефьев с 11,81%. Депутат областной думы от ЛДПР Тимофей Щербаков получает 5,12%, а кандидат от Партии пенсионеров Сергей Сычев - 4,82%.

Явка на выборах губернатора составила 33,52%. В 2014 году она составляла 40,62%.

Как сообщил журналистам председатель областной избирательной комиссии Игорь Коровин, выборы губернатора прошли спокойно. "Выборы состоялись. Серьезных жалоб, нарушений, которые могли бы повлиять на исход выборов, на их результат, не было. <...> Мы рассчитываем, что окончательные итоги выборов будут подведены во вторник", - сказал Коровин.

Жители Астраханской области в единый день голосования выбирали губернатора региона, всего в регионе проходили 185 выборных кампаний разного уровня. Серьезных нарушений в течение дня зафиксировано не было. В этом году в выборах губернатора области впервые могли участвовать самовыдвиженцы.

Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% плюс один голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.