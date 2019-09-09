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Единый день голосования - 2019

Действующий губернатор Ставрополья Владимиров побеждает на выборах с 79,65% голосов

Кандидат от КПРФ Виктор Соболев на втором месте
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
© Михаил Почуев/ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров побеждает на выборах главы региона с результатом 79,65% после обработки 100% протоколов, сообщили в понедельник ТАСС в краевом избиркоме.

"У Владимирова 79,65% после обработки 100% протоколов без учета московских цифровых участков, там проголосовало 99 человек. Корректировки самые небольшие после их обработки в итоговый протокол", - сказал собеседник агентства.

На втором месте кандидат от КПРФ Виктор Соболев (9,29%), на третьем - кандидат от ЛДПР Геннадий Ефимов (3,97%), на четвертом - кандидат от "Коммунистической партии социальной справедливости" Николай Кряжев (2,83%), пятое место занимает кандидат от "Справедливой России" Александр Кузьмин (2,57%).

Явка на выборах губернатора Ставропольского края составила 55,18%. На предыдущих выборах губернатора края в сентябре 2014 года явка в регионе составила 38%.

Теги
РоссияСтавропольский крайЕдиный день голосования - 2019
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