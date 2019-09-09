Действующий губернатор Ставрополья Владимиров побеждает на выборах с 79,65% голосов

СТАВРОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров побеждает на выборах главы региона с результатом 79,65% после обработки 100% протоколов, сообщили в понедельник ТАСС в краевом избиркоме.

"У Владимирова 79,65% после обработки 100% протоколов без учета московских цифровых участков, там проголосовало 99 человек. Корректировки самые небольшие после их обработки в итоговый протокол", - сказал собеседник агентства.

На втором месте кандидат от КПРФ Виктор Соболев (9,29%), на третьем - кандидат от ЛДПР Геннадий Ефимов (3,97%), на четвертом - кандидат от "Коммунистической партии социальной справедливости" Николай Кряжев (2,83%), пятое место занимает кандидат от "Справедливой России" Александр Кузьмин (2,57%).

Явка на выборах губернатора Ставропольского края составила 55,18%. На предыдущих выборах губернатора края в сентябре 2014 года явка в регионе составила 38%.