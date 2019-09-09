В Приамурье жители выбрали глав Сковородинского и Тамбовского районов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Выборы глав Сковородинского и Тамбовского районов состоялись в Амурской области. Соответствующая информация размещена в понедельник на сайте амурского избиркома. По предварительным итогам, в первом районе глава останется прежний, а во втором - сменился.

Согласно предварительным данным, наибольшее количество голосов в Сковородинском районе набрал Алексей Прохоров - 72.66% (3226 голоса), за ним следует Анатолий Лунёв - 12.55% (557), далее Татьяна Соколова - 5.77% (256) и Владимир Шешуков - 4.28% (190). Алексей Прохоров руководил районом и до выборов, то есть, исходя из предварительных итогов голосования, глава здесь должен остаться прежний.

Иная картина в Тамбовском районе, где бывший глава оказался на втором месте. Больше всего голосов избирателей набрал Александр Костенко 43.88% (2960), за ним идут Николай Змушко - 19.45% (1312), Виктор Комаров 17.35% (1170), Артур Вишневский 4.73% (319), Александр Рамзин 4.51% (304), Сергей Труш 7.21% (486).