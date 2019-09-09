"Единая Россия" получила большинство мандатов на выборах в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Представители "Единой России" получили 61 депутатский мандат из 70 по итогам прошедших 8 сентября выборов в Новосибирской области. Об этом в понедельник на совещании в правительстве региона сообщила председатель избирательной комиссии региона области Ольга Благо.

"Без учета города Новосибирска замещено 70 депутатских мандатов, абсолютное большинство - 61 мандат получили кандидаты от "Единой России", 7 мандатов - ЛДПР, один - КПРФ, один - кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения. Выборы прошли в штатном режиме, нарушений избирательного законодательства, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано", - сказала Благо.

Она отметила, что в единый день голосования в области состоялись 28 избирательных кампаний, по результатам голосования избран 71 депутат муниципального уровня, в том числе, один депутат избран в Новосибирске. Дополнительные выборы депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12 проходили в связи с тем, что в феврале текущего года скончался депутат Дмитрий Прибаловец. 8 сентября также были избраны две главы муниципальных образований. Выборы прошли на территории 18 муниципальных районов и на территории Новосибирска.

Благо также сообщила, что по предварительным результатам явка на выборах мэра Новосибирска составила 20,68%, по одномандатному округу №12 в Калининском районе города - 26,68%. Средняя явка по Новосибирской области, без учета города Новосибирска, 36,98%.

По предварительным итогам голосования, мэром Новосибирска избран действующий глава города Анатолий Локоть с результатом 50,25%.