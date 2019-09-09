"Единая Россия" сохранила за собой большинство мест в гордуме Пензы

ПЕНЗА, 9 сентября. /ТАСС/. Представители "Единой России" сохранили за собой большинство мест в гордуме Пензы седьмого созыва - партия заняла первое место в голосовании по спискам, набрав 36,94%. Ее представители выиграли в 15 из 25 одномандатных округах по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных облизбиркома.

Выборы в гордуму Пензы впервые проводились 8 сентября по смешанной системе. 10 мест будет распределено по партийным спискам, при этом партии, прошедшие пятипроцентный барьер, гарантировано получат по одному мандату, остальные будут распределены по схеме между теми, кто набрал большинство голосов, пояснили ТАСС в облзибиркоме. Еще 25 мест займут победители в одномандатных округах.

По предварительным данным, "Единая Россия" получит порядка 19 мест в гордуме. Для сравнения, в думе шестого созыва, состав которой избирался в 2014 году, у партии было 33 места. Большинство единороссов, победивших в одномандатных округах, ранее занимали депутатские кресла в гордуме. Депутатами от "Единой России" по итогам выборов в гордуму Пензы стали гендиректор компании "Ванюшкины сладости" Николай Кузяков, задавший в ходе прямой линии вопрос Владимиру Путину о росте числе внеплановых проверок бизнеса, и руководитель компании "Ветерок" Алексей Чикиримов.

Представители КПРФ впервые с 1990-х годов получат примерно треть мест в городской думе. Партия заняла второе место по спискам (29,81%) и выиграла выборы по девяти одномандатным округам. На нескольких округах кандидаты от КПРФ получили больше голосов, чем старожилы думы. В частности, в округе № 17 кандидат от КПРФ Александр Смирнов выиграл выборы с перевесом в 1% у представителя "Единой России" Сергея Лисовала, который был депутатом в трех думских созывах, в округе № 7 представитель КПРФ Андрей Цесарев набрал больше голосов, чем экс-депутат Михаил Шленчик, работавший в четырех созывах из шести.

В гордуме Пензы также будут представлены партии, прошедшие пятипроцентный барьер по партийным спискам - ЛДПР (11,64%) и впервые - "Справедливая Россия" (6,54%) и Партия пенсионеров (5,24%).