"Единая Россия" с результатом 50,27% получила большинство на выборах в Тульскую облдуму

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набрала 50,27% голосов на выборах 8 сентября депутатов в Тульскую областную думу после обработки 100% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Следом идет КПРФ, набравшая 14,49% голосов. На третьем месте с результатом 10,39% - ЛДПР, далее следуют "Справедливая Россия" (7,09%), Партия пенсионеров (5,93%), "Коммунисты России" (5,67%) и "Яблоко" (2,30%).

Всего для участия в выборах депутатов Тульской областной думы седьмого созыва было выдвинуто 602 кандидата: 144 по одномандатным избирательным округам (из них пять самовыдвиженцев), 458 по единому избирательному округу. Зарегистрировано 54 кандидата-одномандатника, выдвинутых региональными отделениями политических партий. По данным тульского избиркома, в области зарегистрировано почти 1,2 млн избирателей, 29 территориальных избирательных комиссий, 1097 участковых избирательных комиссий. Явка в регионе составила 26,9%, это на 6,63% меньше явки 2014 года.

Для попадания в облдуму по пропорциональной системе было необходимо преодолеть 5% барьер.