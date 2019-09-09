Сопредседателя "Деловой России" Назарова назначили вице-премьером Башкирии

УФА, 9 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров, побеждающий на выборах главы региона с 82,02% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, назначил сопредседателя "Деловой России" Андрея Назарова и.о. вице-премьера правительства республики. О первом назначении после опубликования предварительных итогов голосования 8 сентября он сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве.

"Я буквально сегодня назначил исполняющим обязанности заместителя премьер-министра республики Назарова Андрея Геннадьевича, все его знаете", - сказал Хабирова.

Андрей Назаров родился в 1970 году в Башкирии, имеет юридическое и экономическое образование, кандидат политических наук. С 2011 по 2014 годы был советником президента Башкирии, с 2014 года сопредседатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

В единый день голосования в Башкирии прошли выборы главы региона, на этот пост претендовали восемь кандидатов: блогер Владимир Кобзев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), предприниматель Рафис Кадыров ("Патриоты России"), глава Фонда развития городских проектов Уфы Владимир Барабаш ("Гражданская сила"), врио главы региона Радий Хабиров ("Единая Россия"), представитель "Яблока" Зульфия Гайсина, Иван Сухарев (ЛДПР), Юрий Игнатьев ("Справедливая Россия") и Юнир Кутлугужин (КПРФ).