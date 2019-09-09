Шипулин сохраняет лидерство на довыборах в Госдуму в Свердловской области

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион, кандидат от "Единой России" Антон Шипулин лидирует на довыборах в Госдуму по одномандатному кругу №174 в Свердловской области с результатом 41,57% после обработки 99,77% протоколов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

На втором месте - представитель "Справедливой России" Алексей Коровкин (24,03%), на третьем - Габбас Даутов от КПРФ (13,81%).

Шипулин - олимпийский чемпион 2014 года по биатлону, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года.

Всего в воскресенье в 85 регионах РФ прошло более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирали заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, проходили довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).