Хабиров поблагодарил жителей Башкирии за одну из самых высоких в РФ явок на выборах

ТАСС, 9 сентября. Врио главы Башкирии Радий Хабиров, который набрал 82,02% голосов после обработки 100% протоколов на выборах главы региона, поблагодарил жителей за одну из самых высоких в РФ явок в понедельник на оперативном совещании правительства субъекта.

"Хочу поблагодарить наших жителей, которые очень ответственно подошли к выборам, явка одна из самых высоких в Российской Федерации, я думаю, это очень и очень важный показатель, и нам это было очень важно. Вы знаете, что за меня, соответственно, подали что-то около 82%, это доверие, это доверие мне, доверие нам всем месте, нашей большой управленческой команде. Мы все вместе эти месяцы работали и будем еще работать", - сказал Хабиров.

По данным избиркома региона, на 20:00 8 сентября в республике проголосовало более 1,9 млн избирателей, что составляет 65,4% от числа избирателей, включенных в списки для голосования.

По словам Хабирова, весь избирательный процесс в республике прошел в соответствии с действующим законодательством. "Были какие-то незначительные нарушения, но в целом базово говорить о нарушении закона мы не можем", - уточнил врио главы региона.

Врио главы Башкирии после обработки 100% протоколов побеждает на выборах главы республики с 82,02% голосов. Кандидат от КПРФ Юнир Кутлугужин набирает 6,89% голосов, Иван Сухарев (ЛДПР) - 4,53%, Зульфия Гайсина ("Яблоко") - 1,53%. Юрий Игнатьев от "Справедливой России" получил 1,23%, Рафис Кадыров ("Патриоты России") - 1,1%, Владимир Барабаш ("Гражданская сила") - 0,97%, Владимир Кобзев (Партия пенсионеров) - 0,81%.