Бобрышев лидирует на довыборах в Госдуму в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 сентября. /ТАСС/. Кандидат от "Единой России" Юрий Бобрышев набрал 35,39% голосов на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №134 в Новгородской области по итогам обработки 99,44% протоколов. За него отдано 40025 голосов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Кандидат от КПРФ Нина Останина набрала 20,35% (23009 голосов), Дмитрий Игнатов ("Справедливая Россия") - 12,95% (14647 голосов). Анна Черепанова от партии "Яблоко" - 8,03% (9078 голосов), представитель ЛДПР Алексей Чурсинов набрал 6,47% (7316 голосов), Ольга Ефимова, выдвинутая партией КПСС, - 5,39% (6100 голосов), Александр Гришин от Партии пенсионеров - 3,18% (3596 голосов), Дмитрий Перевязкин от "Коммунистов России" - 2,18% (2466 голосов), Дмитрий Тарасов от Партии Роста - 1,86% (2107 голосов).

В Новгородской области в единый день голосования, 8 сентября, проходили выборы трех уровней. Жители региона избирали депутата в региональный парламент, в девяти муниципальных образованиях определяли имена новых глав поселений и районных депутатов. Кроме того, на дополнительных выборах избирали депутата в Госдуму от Новгородской области: на это кресло претендовали девять кандидатов. Место депутата от Новгородской области стало вакантным после смерти Александра Коровникова, который представлял регион в нижней палате российского парламента с 2016 года.