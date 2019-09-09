На муниципальных выборах в Пермском крае лидируют кандидаты от "Единой России"

ПЕРМЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Кандидаты от партии "Единая Россия" лидируют на муниципальных выборах в Пермском крае, которые прошли в минувшее воскресенье, в единый день голосования, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе краевой избирательной комиссии.

"Первое место у ЕР ("Единая Россия"), второе - за самовыдвиженцами. Все конкретные цифры будут [озвучены] в 12:00 (10:00 мск) на заседании в Общественной палате [Пермского края]". - сказал собеседник агентства.

Восьмого сентября в Пермском крае прошли четыре избирательные кампании в 21 муниципальном образовании, по итогам которых будет замещено более 350 депутатских мандатов. Из них избиратели 17 муниципалитетов выбирали новые созывы Земских собраний и Городских дум, 12 из которых - представительные органы первого созыва преобразованных муниципалитетов. В Губахинском и Соликамском городском округах прошли дополнительные выборы депутатов Городских дум, а в Большесосновском районе выборы Советов депутатов трех поселений.

По данным избиркома, на утро понедельника явка на выборах составила около 30%, это примерно на 3-4% выше, чем в 2018 году. В голосовании приняли участие порядка 150 тыс. избирателей, всего в 21 муниципальном образовании проживают около 500 тыс. человек.