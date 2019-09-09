Текслер набрал 69,31% голосов на выборах главы Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Челябинской области, самовыдвиженец Алексей Текслер набрал 69,31% голосов на выборах губернатора региона после обработки 100% протоколов, сообщили журналистам в пресс-службе облизбиркома.

"На данный момент обработано 100% протоколов. Алексей Текслер набрал 69,31% голосов. Кандидат от КПРФ Константин Нациевский набирает 12,02% голосов, Виталий Пашин от ЛДПР - 8,84%, Сергей Смышляев от партии "Родина" - 3,27%, Алексей Севастьянов от партии "Гражданская сила" - 3,23%", - отметили в избиркоме.

По данным челябинского облизбикома, после обработки 100% протоколов явка составила 45,14% (40,09% на губернаторских выборах в 2014 году). По словам председателя областной избирательной комиссии Сергея Обертаса, нарушений, способных повлиять на результат голосования, не зафиксировано.

Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% + 1 голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

46-летний кандидат-самовыдвиженец Алексей Текслер 19 марта был назначен президентом РФ врио губернатора Челябинской области, до этого являлся первым замминистра энергетики РФ.