Ставшая второй на выборах главы Забайкалья Елена Краузе согласна с итогами голосования

ЧИТА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Кандидат в губернаторы Забайкальского края от Партии пенсионеров Елена Краузе, которая заняла второе место по итогам голосования в регионе, согласна с результатами и не будет их обжаловать. Об этом она заявила в понедельник ТАСС.

По итогам обработки 100% протоколов участковых комиссий, победу на выборах губернатора Забайкальского края одержал врио главы региона, самовыдвиженец Александр Осипов. Его поддержали 89,61% избирателей. Краузе заручилась поддержкой 3,33% проголосовавших.

"С результатами выборов согласна, ничего обжаловать не собираюсь - все замечательно, все хорошо. Я сразу говорила, что понятно, кто победит, потому что так человек себя зарекомендовал, такая оценка уже была создана, была проведена грамотная работа политтехнологов", - сказала Краузе. Она добавила, что продолжит заниматься политической и общественной деятельностью.

Третье место на выборах губернатора Забайкальского края занял Вячеслав Ушаков от "Патриотов России" с 2,59%, четвертое - Яна Шпак от Партии роста (2,07%).

Явка на выборах в Забайкалье составила 35,07%, в голосовании приняли участие около 277,7 тыс. человек.

Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% + один голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.