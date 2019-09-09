{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования - 2019

Вакантные места в Кировской гордуме заняли кандидаты от "Справедливой России"

Сураева Надежда Васильевна и Бикалюк Альберт Александрович избраны депутатами

КИРОВ, 9 сентября. /ТАСС/. Кировская городская избирательная комиссия подвела итоги дополнительных выборы в Кировскую гордуму по двум одномандатным округам Ленинского района. На два вакантных места претендовали 11 кандидатов, депутатами избраны кандидаты от "Справедливой России" Надежда Сураева и Альберт Бикалюк, сообщается на сайте комиссии.

"Депутатами избраны: Сураева Надежда Васильевна (Ленинский одномандатный избирательный округ №5) и Бикалюк Альберт Александрович (Ленинский одномандатный избирательный округ №6)", - говорится в сообщении.

Предприниматель Бикалюк в Гордуме заменит Романа Зяблых, который в декабре 2018 года стал заместителем министра внутренней политики Кировской области. Руководитель ООО "Вятушка АГРО" Надежда Сураева - дочь скончавшегося в 2017 году бывшего гендиректора "Кировского молочного комбината" Василия Сураева - заменит в Гордуме помощника генерального директора по организационно-правовому обеспечению и социальным вопросам "Кировского молочного комбината" Татьяну Платунову, избранную в 2018 году депутатом Законодательного собрания области.

Как сообщили ТАСС в городской избирательной комиссии, явка избирателей 8 сентября превысила 10,8%, существенных нарушений зафиксировано не было.

Теги
РоссияКировская областьЕдиный день голосования - 2019
Онлайн
Подведение итогов единого дня голосования. Онлайн
Всего 8 сентября прошло более 5 тыс. выборов разного уровня
Читать полностью