Вакантные места в Кировской гордуме заняли кандидаты от "Справедливой России"

КИРОВ, 9 сентября. /ТАСС/. Кировская городская избирательная комиссия подвела итоги дополнительных выборы в Кировскую гордуму по двум одномандатным округам Ленинского района. На два вакантных места претендовали 11 кандидатов, депутатами избраны кандидаты от "Справедливой России" Надежда Сураева и Альберт Бикалюк, сообщается на сайте комиссии.

"Депутатами избраны: Сураева Надежда Васильевна (Ленинский одномандатный избирательный округ №5) и Бикалюк Альберт Александрович (Ленинский одномандатный избирательный округ №6)", - говорится в сообщении.

Предприниматель Бикалюк в Гордуме заменит Романа Зяблых, который в декабре 2018 года стал заместителем министра внутренней политики Кировской области. Руководитель ООО "Вятушка АГРО" Надежда Сураева - дочь скончавшегося в 2017 году бывшего гендиректора "Кировского молочного комбината" Василия Сураева - заменит в Гордуме помощника генерального директора по организационно-правовому обеспечению и социальным вопросам "Кировского молочного комбината" Татьяну Платунову, избранную в 2018 году депутатом Законодательного собрания области.

Как сообщили ТАСС в городской избирательной комиссии, явка избирателей 8 сентября превысила 10,8%, существенных нарушений зафиксировано не было.