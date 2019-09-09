Эксперт: новый созыв Мосгордумы не создаст серьезных проблем для мэрии города

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы нового созыва, входящие в команду мэра города, будут составлять большинство, тем самым у столичных властей не возникнет серьезных проблем после состоявшихся накануне выборов. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал в понедельник директор центра политического анализа Павел Данилин.

"Первое и, пожалуй, главное - никакой серьезной проблемы для мэрии новый парламент не создаст. После начала работы нового созыва депутатов станет очевидно, что депутаты, входящие в команду мэра, все равно будут составлять большинство. Со сложными договоренностями, коалициями, но это будет достигнуто", - не сомневается Данилин.

По его словам, выборы в Мосгордуму отчетливо показали, что "Единая Россия" "не является токсичным активом". "Это очень важно для страны в целом и для перспектив партии. Я могу сказать по своему опыту, что во вчерашнем голосовании, придя на выборы, я видел: люди спрашивали друг друга, за кого голосовать, где "Единая Россия", - рассказал политолог. По его словам, избирателям впервые приходилось изучать биографии на стенде, чтобы понять, за кого голосовать. "Не было маркера, который был бы понятен", - отметил Данилин.

Он отметил, что серьезных нарушений на выборах в Мосгордуму не было. "Я работал в штабе Общественной палаты Москвы по контролю за выборами. Все, что было у нас, нарушениями, которые как-то могли повлиять на исход голосования, назвать нельзя", - сказал эксперт, подчеркнув, что приходило достаточно много жалоб.

Кроме того, Данилин рассказал, что не согласился с главой Общественного штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексеем Венедиктовым, который потребовал отменить результаты на одном из участков, где плохо видящий человек два раза стукнул по урне, чтобы понять, куда ему бросать бюллетень. "Наблюдатели сочли это за вброс. Мы потом просматривали видео и убедились, что вброса не было. Но вопрос был поставлен на голосование. Я был против, но большая часть поддержала Венедиктова", - отметил он.

Никакого "умного голосования" не было

Политолог также отметил, что прохождение в Мосгордуму оппозиционеров никак не было связано с так называемым умным голосованием, потому что его просто не существовало. "Это тема, которую обсуждал очень ограниченный круг людей. Столь неожиданные результаты обусловлены, на мой взгляд, как раз отсутствием для лояльного электората опции в виде той же "Единой России". Они просто не находили эту партию и не знали, за кого им голосовать", - пояснил директор Центра политического анализа.

Согласно данным, представленным на информационных экранах в пресс-центре Мосгоризбиркома, 26 самовыдвиженцев занимают лидирующие позиции в своих округах на выборах в Мосгордуму после обработки 71,54% протоколов. На победу в избирательных округах также претендуют 12 представителей КПРФ, три представителя "Яблока", четыре кандидата от партии "Справедливая Россия".

Средняя явка на выборах в столичный парламент составила 21,47%.

Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Ранее было зарегистрировано 225 кандидатов, из них 58 - самовыдвиженцы. Представлены кандидаты от КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", "Гражданской силы", "Яблока", "Коммунистов России", "Родины", "Зеленых" и Партии роста. Всего к выборам депутатов в Мосгордуму было организовано более 3,6 тыс. избирательных участков.