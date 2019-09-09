Информация о вбросе бюллетеней на избирательном участке Уфы не подтвердилась

УФА, 9 сентября. /ТАСС/. Информация о вбросе бюллетеней на одном из избирательных участков Уфы не подтвердилась. ЦИК Башкирии проводил проверку после сообщения в соцсетях, сообщила в понедельник на брифинге председатель избирактельной комиссии региона Илона Макаренко.

"В единый день голосования поступила информация о вбросе на участке №303 Уфы, мы направили туда проверяющих, собрали максимально возможную информацию, на сегодняшний день вброс не подтверждается", - рассказала она.

В единый день голосования в Башкирии прошли выборы главы региона, на этот пост претендовали восемь кандидатов: блогер Владимир Кобзев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), предприниматель Рафис Кадыров ("Патриоты России"), глава Фонда развития городских проектов Уфы Владимир Барабаш ("Гражданская сила"), врио главы региона Радий Хабиров ("Единая Россия"), представитель "Яблока" Зульфия Гайсина, Иван Сухарев (ЛДПР), Юрий Игнатьев ("Справедливая Россия") и Юнир Кутлугужин (КПРФ).

Победу на выборах одерживает врио главы Башкирии с 82,02% голосов после обработки 100% протоколов.