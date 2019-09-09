Явка на выборах губернатора Оренбургской области составила 39,55%

ОРЕНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах губернатора Оренбургской области, состоявшихся 8 сентября, составила 39,55%. Выборы прошли в соответствии с законодательством, сообщил в понедельник журналистам председатель избирательной комиссии региона Александр Нальвадов.

"Выборы губернатора состоялись и признаны действительными. Выборы прошли в соответствии с требованиями избирательного законодательства. Явка составила 39,55%", - сказал Нальвадов.

Он добавил, что всего по выборам губернатора поступило четыре жалобы. По ним даны разъяснения, они носили чисто технический характер. "Было две технических неполадки при запуске КОИБ на двух участках, в одном сразу же устранили. Во втором устранили через 10 минут, на это время поставили стационарную урну", - сказал Нальвадов.

По данным избиркома, ни один кандидат не предъявил претензий к работе избирательных комиссий.

В Оренбургской области 8 сентября проходили выборы главы региона. Временно исполняющий обязанности главы Оренбургской области, кандидат от "Единой России" Денис Паслер побеждает на выборах главы региона после обработки 100% протоколов. Он набирает 65,94% голосов, следует из данных избирательной комиссии региона.

На втором месте - кандидат от КПРФ Максим Амелин (23,72%), третье место у Анатолия Кобзева (Коммунистическая партия социальной справедливости) с 3,62% голосов. Четвертая позиция у Константина Горячева от Демократической партии России (2,53%), на пятой - Сергей Яцын от "Справедливой России" с 2,26% голосов.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос избирателя.