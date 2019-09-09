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Единый день голосования - 2019

Хасиков получает 82,67% голосов на выборах главы Калмыкии

На втором месте депутат от партии "Справедливая Россия" Наталья Манжикова с 8,46% голосов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Врио главы Калмыкии Бату Хасиков набирает на выборах главы республики 82,67% голосов избирателей по итогам обработки 99,17% протоколов, следует из данных онлайн-табло Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Его ближайший оппонент - депутат Народного хурала (парламента республики) от партии "Справедливая Россия" Наталья Манжикова - набирает 8,46%. Руководитель регионального отделения ЛДПР Петр Вышкварок получает 3,33% голосов, лидер регионального отделения партии "Патриоты России" Батыр Мучаев - 2,74%.

Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% плюс один голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

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РоссияКалмыкияЕдиный день голосования - 2019
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