Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев победил на довыборах в Госдуму в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 9 сентября. /ТАСС/. Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев победил на довыборах в Госдуму от одномандатного округа №70 в Хабаровском крае по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, набрав почти 65,6 тыс. голосов. Об этом сообщил ТАСС в понедельник председатель краевой избирательной комиссии Геннадий Накушнов.

"По итогам обработки 100% протоколов побеждает Пиляев, набрав 65589 голосов", - сказал Накушнов.

На втором месте идет кандидат от КПРФ Николай Платошкин. В выборах участвовало еще восемь человек, включая кандидата от "Единой России" Викторию Цыганову.

Довыборы в Госдуму в единый день голосования, 8 сентября, проходили по четырем одномандатным округам: в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях.