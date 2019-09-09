Итоговая явка на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва составила 21,77%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва составила после обработки 100% протоколов 21,77%. Об этом сообщил журналистам в понедельник глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Все протоколы подписаны и введены в систему. Явка составила 21,77%. Она выше, чем на прошлых выборах, на половину процента", - сказал Горбунов.

Также он отметил, что самовыдвиженцы получили 26 из 45 мандатов на выборах в Мосгордуму.

"Всего мандатов 45, первые места в избирательных округах распределились следующим образом: 13 - кандидатам от КПРФ, 3 - представителям партии "Яблоко", 3 - кандидатам от партии "Справедливая Россия". Остальные - самовыдвиженцам", - сказал Горбунов.

Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Ранее было зарегистрировано 225 кандидатов, из них 58 - самовыдвиженцы. Были представлены кандидаты от следующих партий: КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста. Всего к выборам депутатов в Мосгордуму было организовано более 3,6 тыс. избирательных участков.

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