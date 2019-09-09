Около 120 тыс. человек проголосовали на выборах в Мосгордуму на дому

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Почти 120 тыс. человек проголосовали на выборах в Мосгордуму седьмого созыва в воскресенье вне помещений для голосования. Об этом сообщил журналистам в понедельник глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Так как все протоколы введены, можно сказать, сколько проголосовало вне помещений, то есть, на дому. По данным протоколов, 118 тыс. 781 человек", - сказал Горбунов.

Он уточнил, что в СИЗО и больницах проголосовали 2047 человек.

Всего в Москве порядка 7,3 млн избирателей.

Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Было зарегистрировано 225 кандидатов, из них 58 - самовыдвиженцы. Были представлены кандидаты от следующих партий: КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста. К выборам депутатов в Мосгордуму было организовано более 3,6 тыс. избирательных участков.