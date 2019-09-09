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Единый день голосования - 2019

Памфилова: в четырех субъектах России полностью отменят итоги выборов на восьми участках

Окончательная средняя явка на выборах 2019 года составила 41,2%, отметила председатель Центризбиркома

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что на восьми избирательных участках в четырех субъектах РФ будут полностью отменены итоги голосования на выборах 8 сентября.

"По имеющейся на текущий момент информации, в четырех субъектах РФ в ходе подсчета голосов избирателей и установления итогов по голосованию полностью отменены или планируется отменить в ближайшее время итоги голосования по восьми избирательным участкам", - сказала Памфилова.

По ее словам, это сделано "в связи с нарушениями с достоверностью определения волеизъявления избирателей".

Она отметила, что окончательная средняя явка на выборах 2019 года составила 41,2%, что на 3,5% выше явки предыдущих выборов.

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаЕдиный день голосования - 2019
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