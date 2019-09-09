Анатолий Локоть переизбран мэром Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Действующий мэр Новосибирска, первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть, официально переизбран главой города на второй срок, сообщила в понедельник в пресс-центре ТАСС председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольгой Благо.

По итогам голосования Локоть набрал 50,25%, самовыдвиженец Сергей Бойко 18,56%, представитель ЛДПР Евгений Лебедев - 9,35%. Четвертое место занимает Наталья Пинус, за которую проголосовали 8,28% избирателей, она представляет партию "Российский общенациональный союз". Пятым стал Данияр Сафиуллин с результатом 7,32%, выдвинутый партией "Родина". Остальные 10 кандидатов набрали менее 1%. Явка составила 20,68%.

"По итогам голосования мэром города Новосибирска избран Локоть Анатолий Евгеньевич. За него проголосовали 123 тысячи человек", - сказала Благо.

Как сообщила председатель новосибирского горизбиркома, решение о признании выборов состоявшимися и действительными было принято в понедельник в 14:00 (10:00 по мск).

Глава регионального обкома КПРФ Локоть находится на посту мэра Новосибирска после победы на досрочных выборах в апреле 2014 года, когда он, набрав 43,7% голосов избирателей, с отрывом в 4% опередил действовавшего на тот момент и. о. мэра единоросса Владимира Знаткова.

В новость были внесены изменения (11:35 мск) - добавлена новая информация.