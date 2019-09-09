"Единая Россия" победила на муниципальных выборах в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" победила на выборах депутатов муниципальных советов, прошедших в Калининградской области в единый день голосования, 8 сентября. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в областной избирательной комиссии после обработки 100% протоколов.

В самом западном регионе страны проходили выборы 41 депутата муниципальных представительных органов в Озерского (15 мандатов), Светловского (15 мандатов) и Янтарного (11 мандатов) городских округов. Еще 12 в избирательных округах шести муниципалитетов проходили довыборы 12 депутатов местных Советов. Право на участие в голосование имели 47,111 тыс. избирателей, явка составила 29,58%.

"На выборах депутатов Советов Озерского, Светоловского и Янтарного городских округов "Единая Россия" получила большинство голосов избирателей. В Озерском городском округе все 15 мандатов получили представители "Единой России", в Светловском - 13 мандатов у "Единой России", одно место в совете получил самовыдвиженец и одно - представитель "Справедливой России". В Янтарном у "Единой России" 10 мандатов, еще один получил представитель КПРФ", - сказал представитель облизбиркома.

На довыборах в муниципальные Советы представители "Единой России" получили 10 из 12 мандатов. В городе Пионерском один из четырех мандатов получил самовыдвиженец, в городе Краснознаменске на довыборах победил представитель КПРФ, сообщил собеседник агентства. "Это окончательные результаты выборов", - добавил он, отметив, что нарушений, которые могли бы изменить их, в ходе голосования не выявлено.

На места в представительных органах власти в муниципалитетах претендовал 161 кандидат. Своих представителей выдвинули местные отделения "Единой России", ЛДПР, КПРФ, а также партий "Патриоты России", "Справедливая Россия", "Коммунистическая партия социальной справедливости", "Партия Роста", "Казачья партия Российской Федерации. В избирательной кампании принимали участие 25 самовыдвиженцев.