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Беглов набрал 64,47% голосов на выборах губернатора Петербурга

Второй результат показала кандидат от "Справедливой России" Надежда Тихонова, третий - Михаил Амосов от "Гражданской платформы"
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов EFE/ANATOLY MALTSEV
Описание
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
© EFE/ANATOLY MALTSEV

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов набрал 64,47% после обработки 98,93% протоколов на выборах губернатора. Об этом сообщил председатель горизбиркома Виктор Миненко на брифинге в понедельник.

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"На данный момент обработано 98,93% протоколов УИК по выборам губернатора Петербурга. Беглов набрал 64,47%", - сказал он.

Кандидат от "Справедливой России" Надежда Тихонова набирает 16,85% голосов, а Михаил Амосов от "Гражданской платформы" - 15,99%.
Явка на выборах составила 30,08%.

Выборы в Петербурге были организованы на 1944 участках, включая 1898 постоянных и 46 временных. По просьбе садоводов была предусмотрена возможность принять участие в выборах губернатора вне границ Петербурга - на экстерриториальных участках, которые называют дачными. Для этого 62 избирательных участка в садоводствах были организованы в Ленинградской области, еще 15 - в Псковской области.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
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